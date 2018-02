Le bitcoin en revient à sa valeur de fin novembre

Les investisseurs dans le bitcoin, surtout ceux qui tablent sur une nouvelle hausse de la valeur de la crypto-monnaie, suivent à coup sûr avec une certaine appréhension l'évolution de son cours ces dernières semaines. Le bitcoin a perdu ce vendredi 8 pour cent de sa valeur. La monnaie vaut aujourd'hui ce qu'elle valait le 24 novembre dernier. Ce sont surtout ceux/celles qui ont acheté de nouveaux bitcoins ce mois-ci, qui sont affectés par le recul. Lorsqu'il atteignit son pic en décembre dernier, le bitcoin valait en effet encore quasiment 20.000 dollars.

Il est difficile de pointer du doigt une cause en particulier. Les investisseurs peuvent être apeurés par des règles plus strictes et par des messages faisant état d'une possible interdiction du commerce des crypto-monnaies en Inde. L'énorme piratage qui a touché la plate-forme de change japonaise Coincheck, qui a entraîné le vol de 400 millions de dollars en espèces NEM, peut aussi les préoccuper fortement. Et le fait que Facebook ne souhaite plus insérer de publicités en faveur des monnaies virtuelles, n'a pas été une bonne nouvelle non plus.

Quasiment toutes les autres crypto-monnaies en perte de vitesse

Le bitcoin entraîne aussi les autres crypto-monnaies dans sa chute. Ces derniers jours, l'ethereum a aussi accusé le coup, tout comme le ripple. Le 4 janvier, nous écrivions encore que le ripple progressait, mais depuis lors, la valeur de la monnaie XRP a diminué de pas moins de 77 pour cent.

Actuellement, toutes les monnaies virtuelles sont en perte de vitesse, à l'exception de DigixDao, qui a vu sa valeur grimper de plus de 40 pour cent. Cette crypto-monnaie possède toutefois une valeur sous-jacente tangible, puisque chaque pièce est associée à un gramme d'or.