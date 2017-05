La voiture autonome rend les autres véhicules en circulation plus économes

Quelques voitures autonomes suffisent déjà pour rendre le trafic automobile aux alentours nettement plus fluide. Voilà ce qui ressort d'expériences réalisées aux Etats-Unis. Or un trafic plus fluide réduit sensiblement la consommation totale de carburant.