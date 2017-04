La NES Classic Edition mise au frigo

Nintendo interrompt la production de la NES Classic Edition. Les dernières livraisons aux magasins américains auront lieu ce mois-ci. Voilà ce qu'a déclaré un porte-parole du fabricant japonais de la console de jeu hier jeudi à IGN. On ne sait pas encore si cela signifie que la console sur laquelle une sélection de jeux de la NES originale peut tourner, ne sera plus en vente dans le reste du monde non plus.

Pour les Etats-Unis, cela semble plus que compromis en tout cas. Et pourtant la cause de cet arrêt n'est pas un manque de popularité. C'est en novembre de l'année dernière que Nintendo avait lancé sur la marché la NES Classic Edition et au Japon la Famicom Mini, un appareil qui avait été très bien accueilli (découvrez ici notre test). Tellement bien même que la production ne parvenait pas à répondre à la demande. Le porte-parole de Nintendo a encore affirmé à IGN que l'objectif n'avait jamais été de maintenir la NES Classic Edition longtemps en production. En raison de la forte demande, la fabrication avait du reste déjà été accrue.

La NES originale est encore et toujours l'une des consoles de jeu les plus appréciées à ce jour et parmi les trente jeux préprogrammés sur la NES Classic, on trouve de fameux classiques tels Super Mario Bros., Legend of Zelda ou encore Final Fantasy. Quiconque souhaite aujourd'hui encore faire tourner ces jeux, peut y arriver via la Nintendo Virtual Console, un logiciel d'émulation intégré par exemple à la Wii, mais pas encore sur la nouvelle console Switch, l'appareil que Nintendo espère vendre en masse.