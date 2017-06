La Belgique compte 380 pilotes de drone sous licence

Pour commander un drone dans son propre jardin ou sur un parking, une licence de pilote de drone est obligatoire depuis avril de l'an dernier. Depuis cette date, la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA) a organisé 4 examens pour attribuer 254 licences de classe 1 et 126 licences de classe 2. Le prochain examen sera mis sur pied le 5 juillet prochain par la DGTA.

La classe 1 concerne les pilotes de drone à partir de 18 ans qui commandent un engin non-habité pesant jusqu'à 150 kg et capable de voler jusqu'à 91 mètres (300 pieds). Quant à une licence de classe 2, elle peut être obtenue à partir de 16 ans, tout en étant limitée à des drones de 5 kg maximum et volant à une altitude maximale de 45 mètres (150 pieds).

L'exploitation commerciale d'un done est autorisée avec une licence de classe 1 ou de classe 2, même si la classe 1 offre davantage de possibilités. Dans les deux cas, le drone doit être enregistré, requiert une assurance en responsabilité civile et n'est pas autorisé à voler dans un espace aérien contrôlé. L'examen se compose d'une épreuve pratique et, dans le cas de la licence de classe 1, de la réussite préalable d'un examen théorique. Selon le SPF Mobilité, le pourcentage de réussite se situe actuellement pour les deux épreuves à environ 60%.

Précisons que si vous possédez un drone domestique (de type jouet), aucune licence n'est requise, même si des formations pratiques existent pour toute personne intéressée. Ces drones sont considérés comme à usage récréatif lorsque ces engins sont utilisés sur un terrain privé en ayant une masse maximale au décollage (donc y compris les batteries, caméras attachées ou ballons d'eau) de 1 kg et capables de voler jusqu'à 10 mètres d'altitude.