La belge World of Waw crée un jeu de réalité augmentée pour Efteling

World of Waw est l'entreprise de Tina Stroobandt et a déjà développé des applications de réalité augmentée pour JBC, Lunchgarden, Samsung et Uplace notamment. C'est à présent le tour d'Efteling, où vous pouvez télécharger une appli, si vous vous trouvez dans la file d'attente de l'attraction Carnaval Festival. Cette appli vous permet de trouver sur le sol des confettis (virtuels) avec lesquels vous pouvez créer un personnage qui vous guidera à la recherche d'éléments disparates durant l'attente.

Le développement du jeu a duré une année et demie en tout, notamment du fait que pour chaque composante du jeu, il a fallu collaborer étroitement avec Efteling. "Nous avons testé chaque phase avec des familles, notamment pour nous rendre compte si le jeu n'était pas trop compliqué ou trop facile, et nous avons donc ainsi travaillé progressivement", déclare Tina Stroobandt à Data News.

Pour le jeu, toute une installation a été prévue devant l'attraction. C'est ainsi qu'a été installé un grand écran faisant la promotion de l'appli, mais permettant aussi de résoudre les énigmes proposées conjointement avec d'autres enfants dans la file d'attente.