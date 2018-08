L'intégration d'Alexa et de Cortana est quasiment terminée

Les assistants intelligents Alexa d'Amazon et Cortana de Microsoft pourront bientôt collaborer. Une version d'essai sortira d'ailleurs cette semaine aux Etats-Unis. Microsoft et Amazon invitnt les testeurs à leur faire connaître leurs commentaires et leurs suggestions pour la version finale qui sera déployée ultérieurement.

L'intégration des deux assistants avait été annoncée il y a un an déjà dans le but de leur permettre d'occuper une meilleure position vis-à-vis de leurs rivaux, à savoir Siri d'Apple et Google Assistant. Chaque assistant pourra faire valoir des talents uniques. Les utilisateurs d'Alexa sur un appareil Echo d'Amazon, pourront dire "Alexa, ouvre Cortana'', suivi par exemple de l'instruction d'ouverture des mails ou de consultation de l'agenda dans Outlook. A l'inverse, quelqu'un possédant un PC Windows 10 ou un haut-parleur Harman Cardon connecté pourra demander à Cortana d'ouvrir Alexa pour acheter des produits sur Amazon. "Nous voulons permettre à nos clients de tirer le meilleur des deux assistants numériques personnels. Ils ne peuvent rester prisonniers d'un espace emmuré", déclare de manière imagée le CEO de Microsoft, Satya Nadella, lors de l'annonce.

Le meilleur assistant

Le combat opposant les assistants numériques se déroule surtout aux Etats-Unis, parce que c'est là que sortent d'abord tous les haut-parleurs intelligents et les appareils connectés. L'objectif consiste ici à interconnecter le plus d'appareils différents possibles et à rassembler un maximum de compétences. L'assistant intelligent capable d'activer l'éclairage, de prévoir la météo, de jouer de la musique et de mettre le lave-linge en marche s'avèrera évidemment plus pratique que celui qui ne collabore pas avec les lampes intelligentes et qui ne peut rechercher rapidement la température de four idéale pour cuire une dinde par exemple: tel est le raisonnement avancé. Alexa d'Amazon est actuellement l'assistant le plus perfectionné et ce, tant au niveau des fonctions (il est déjà possible de télécharger 45.000 compétences pour cet assistant) que sur le plan des appareils vendus.