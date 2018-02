L'Europe occidentale achète moins d'imprimantes

Les données chiffrées proviennent de Context, un cabinet d'analystes de marché britannique. Il affirme qu'en Belgique, les ventes ont diminué de 22,3 pour cent au quatrième trimestre de l'année dernière. Aux Pays-Bas, le recul a été de 19 pour cent, alors qu'en Suisse, les ventes ont même plongé de 33,7 pour cent. Le marché ouest-européen est cependant très variable. C'est ainsi qu'on relève une légère hausse en Italie (+3,5 pour cent) et en Grande-Bretagne (+1,9 pour cent). En Suède, la progression a même été de 91,6 pour cent.

Tant au quatrième trimestre que pour toute l'année 2017, le marché ouest-européen a reculé de quatre pour cent au niveau du nombre d'appareils vendus. Le chiffre d'affaires issu des imprimantes reste cependant plus ou moins constant, du fait que le prix de vente moyen a crû de trois pour cent à 119 euros.

Parts de marché de HP, Epson, Brother et Canon

Au quatrième trimestre de 2017, HP est demeurée le numéro un avec une part de marché de 56 pour cent, suivie par Epson et ses 31 pour cent de part de marché. Brother et Canon possèdent respectivement 7 et 4 pour cent du marché. Tous les fournisseurs ont vu leur chiffre d'affaires trimestriel diminuer, sauf Canon, dont le chiffre d'affaires a progressé de 14 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

