L'Eredivisie néerlandaise lance une compétition FIFA pour eSporters

Chaque équipe de l'Eredivisie délèguera un joueur qui affrontera les autres dans le cadre du jeu populaire FIFA 17. La nouvelle division sera notamment diffusée par FOX Sports.

''Au sein de l'Eredivisie, nous sommes depuis quelque temps déjà occupés à mettre en oeuvre une compétition eSports officielle aux Pays-Bas'', a déclare Alex Tielbeke, directeur de l'Eredivisie CV, mercredi. ''Nous sommes ravis que nous puissions à présent l'organiser conjointement avec les clubs, EA Sports et Endemol.''

Les équipes sont elles aussi enthousiastes. ''Pour PEC Zwolle par exemple, l'E-Divisie sera une belle plate-forme permettant d'accroître l'implication des supporters et de créer du nouveau contenu avec les autres clubs de l'Eredivisie'', a affirmé Joost Broerse, le directeur commercial de l'eredivisionist.

Au terme des dix-sept phases de compétition, on saura dans le cadre du mode de jeu FIFA 17 quel club - et donc quel joueur - pourra s'enorgueillir d'être le premier champion national de l'E-divisie. Le champion néerlandais remportera la coupe que tous convoitent, et sera délégué au nom de l'E-divisie à participer à un championnat européen: l'EA SPORTS Championship Series.