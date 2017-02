L'ancienne technologie, principal obstacle à la transformation numérique

Quelque 57 pour cent des participants à une enquête menée auprès de 500 entreprises dans six pays européens et dans les Emirats Arabes Unis déclarent que la technologie et l'infrastructure dépassées représentent un obstacle sur la voie de la numérisation. Intégrer de nouveaux éléments dans des systèmes hérités (legacy) constitue un défi à relever pour 56 pour cent d'entre eux.

Pourtant, ce genre de système suranné n'est pas la seule difficulté. C'est ainsi que 56 pour cent des participants affirment que le changement culturel au sein d'une organisation IT représente également un obstacle. Tout comme le recrutement de talents ad hoc (48 pour cent).

L'enquête a été effectuée par Pierre Audoin Consultants à la demande de Fujitsu, et portait sur la façon dont les entreprises se voient progresser sur la voie de la numérisation. Dix pour cent se considèrent comme des leaders, et 42 pour cent plutôt comme des suiveurs. 38 pour cent des entreprises se trouvent à un stade précoce dans la planification de leur stratégie numérique, mais neuf pour cent n'ont absolument aucun projet en la matière.

Planifié, mais pas prioritaire

Ce comportement se traduit également dans la priorité que revêt cette transformation numérique. 17 pour cent indiquent qu'elle est essentielle pour l'entreprise. 42 pour cent l'ont à leur agenda, mais avouent accorder la priorité à d'autres défis. 30 autres pour cent s'attendent à ce que la numérisation soit essentielle dans les trois années à venir, alors que dix pour cent la considèrent surtout comme une vogue.