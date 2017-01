L'AI de Toyota rejette les conducteurs inconnus

Ce concept car de Toyota peut rouler de manière autonome, mais si vous souhaitez néanmoins le conduire, c'est parfaitement possible. La voiture dispose en effet encore et toujours de toutes les pédales requises et du volant. Vous serez en outre aidé de toutes les manières possibles par Yui, l'assistant embarqué et doté d'une intelligence artificielle.

Cela commence dès la mise en marche de la voiture qui s'effectue non pas au moyen d'une clé ou de tout autre objet, mais simplement par scannage de la paume de votre main. Toute personne non enregistrée ne pourra faire démarrer Concept-i. Yui salue le conducteur et lui demande sa destination, tout en 'comprenant' le contexte. Si vous lui dites que vous voulez aller au football, il saura sur base de déplacements précédents de quel match vous voulez parler et où il se jouera.

Selon Toyota, l'assistant peut également interpréter vos sentiments. S'il observe que vous êtes d'humeur triste, il vous proposera de conduire la voiture à votre place et de vous mener ainsi en toute sécurité à destination.

Même si l'AI est la principale caractéristique de cette voiture, la Concept-i offre aussi quelques autres gadgets spécifiques. C'est ainsi que ses phares sont intégrés à son pare-chocs blanc et ne sont visibles qu'une fois qu'ils s'allument. Dans l'habitacle, on trouve un grand affichage tête haute ('heads-up-display'), alors que le conducteur reçoit diverses informations à l'aide de surfaces et d'écrans lumineux.