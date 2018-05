Itsme franchit la frontière grand-ducale

L'appli d'identité belge Itsme souffle aujourd'hui même sa première bougie. Depuis l'automne 2017, il est possible au moyen de cette application de se connecter à toutes les grandes banques belges et chez Proximus. Au début de cette année s'en est alors suivie la reconnaissance par le gouvernement belge, et récemment aussi l'ouverture à Tax-on-web. "Cette activation a conféré un énorme stimulant à notre nombre d'authentifications", explique Olivier Onclin, président de Belgian Mobile ID. Un an après son lancement, l'application en est à plus de 350.000 utilisateurs, qui effectuent conjointement plus d'1,2 million de transactions par mois.

Entre-temps, toute une série de banques plus modestes, dont Argenta, Crelan et VDK, ont confirmé qu'elles allaient proposer Itsme. "Comme par un effet boule de neige, les mutualités, maisons de ventes aux enchères et compagnies d'assurance vont suivre rapidement", apprend-on encore.

Actuellement, la moitié environ des identifications via Itsme est utilisée pour se connecter à des banques, et un tiers environ à des applications publiques. "On observe qu'Itsme réduit le seuil d'accès aux applications sur les sites web des pouvoirs publics, telles MyPension", affirme le ministre en charge de l'agenda numérique Alexander De Croo.

Et le CEO de Belgian Mobile ID, De Rijck, de lui retourner le compliment: "Sans l'aide du gouvernement, nous n'en serions pas au niveau actuel. Dans d'autres pays, il manque souvent la dynamique d'une collaboration entre les pouvoirs publics et les initiatives privées."

Ambitions internationales

Belgian Mobile ID a entre-temps entamé des négociations avec un certain nombre d'acteurs européens, d'où est née une première collaboration. Itsme sera en effet bientôt déployée au Luxembourg. Elle y sera combinée à la plate-forme de LuxTrust, ce qui générera une identité mobile unique pour tout le marché BeLux.

LuxTrust existe depuis douze ans déjà au Luxembourg et y propose un large éventail de services. Le monopoliste enregistre quelque 200.00 connexions par jour, ce qui fait qu'il dispose des données de vérification de tous les clients luxembourgeois mobiles. "Ces éléments d'identité, nous pouvons les utiliser directement pour activer Itsme. Il s'agit donc d'un même genre de collaboration commerciale que celui conclu avec les banques belges, ce qui nous permet d'utiliser aussi leurs données de contrôle", explique De Rijck. "Pour nous, c'était une opportunité d'accomplir un pas sur le marché luxembourgeois."

Il est question ici d'une collaboration stratégique, par laquelle les deux acteurs miseront ultérieurement aussi sur le marché numérique international. "Nous avons placé la barre très haut. Nous nous positionnons au niveau supérieur pour ce qui est de l'identification et de la sécurité, surtout en comparaison avec nos pays voisins", poursuit De Rijck.

"Il y a cinq ans, un produit comme Itsme n'aurait jamais pu faire son entrée en Europe. Aujourd'hui, l'Europe a accompli un travail de pionnier", affirme-t-il en faisant référence aux règlementations eIDAS, GDPR et PSD2. "Itsme a été conçue en connaissance de cause. Voilà pourquoi nous croyons que ce produit offrira aussi des possibilités en dehors de nos frontières nationales."