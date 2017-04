Ironwolf intègre 10 To d'espace dans un disque dur et un meilleur contrôle

Même si le fabricant de systèmes de stockage Seagate envisage de créer des disques durs de 16 téraoctets, son modèle NAS le plus vaste offre aujourd'hui une capacité de 10 To, ce qui est quand même très appréciable pour un usage domestique. Le disque dur est optimalisé pour les appareils NAS et est garanti trois ans, notamment parce que Seagate a confiance dans ce qu'elle construit et dans ce qu'elle appelle le système Ironwolf Health Management. Par défaut, la plupart des disques NAS intègrent une vingtaine de tests recourant à des algorithmes, mais il n'existe pas de définition standard de leur mode de fonctionnement. Chaque fabricant décide lui-même, ce qui fait que souvent, on ne reçoit un avertissement que quand il est déjà (quasiment) trop tard. Voilà qui explique la sortie des nouveaux outils.

Le système Ironwolf Health Management pour appareils Synology DiskStation NAS contrôle quelque 200 paramètres, "et nous savons ce qu'ils signifient tous", déclarait un collaborateur de Seagate au salon CeBIT. "On peut donc effectuer des tests automatiques ou manuels sur tous ces paramètres et on voit ainsi s'il y a un problème, mais aussi si un problème pourrait se poser." La version Pro du système s'accompagne pendant deux ans d'un accès aux Data Recovery Services de Seagate, qui peuvent être également acquis sous forme d'une assurance par disque. S'il arrive quelque chose par la suite, votre disque peut être renvoyé sans frais supplémentaires au laboratoire Data Recovery de Seagate.

Les disques Ironwolf sont depuis quelque temps déjà sur le marché et se déclinent en plusieurs versions. Le modèle standard est conçu pour les NAS domestiques, alors que l'Ironwolf Pro est destiné aux petites entreprises. La capacité des disques standards oscille d'1 à 10 To, et le système Health Management par exemple est disponible pour les disques à partir de 4 To.