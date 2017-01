Seagate entend sortir un disque dur de 16 To

La course à la plus grande capacité de stockage n'est pas encore terminée. L'année dernière, le producteur de disques Seagate annonçait son intention de sortir un disque dur de 10 To. L'entreprise est aussi en train de tester un modèle de 12 To qui, selon le CEO Stephen Luczo, est bien accueilli. Or voici que l'entreprise annonce à présent un HDD de 16 To pour 2018. Il s'agirait là du disque dur le plus volumineux sur le marché. Tous ces téraoctets prendraient du reste place sur un disque de 3,5 pouces ordinaire, ce qui permettrait en principe aussi de l'installer dans un ordinateur de bureau (desktop). On ne connaît pas encore les prix de tous ces HDD, mais le modèle de 10 To devrait coûter de 500 à 600 dollars.

De feuilles de route internes, il apparaît en outre que Seagate planifierait aussi une variante de 20 To d'ici 2020. Le marché des HDD est en train de régresser depuis un petit temps déjà à cause du fait que les SSD plus rapides sont occupés à s'emparer d'une part du gâteau. Les HDD demeurent cependant populaires auprès des utilisateurs de PC et des centres de données, parce qu'ils sont nettement plus économiques que les SSD. Tout candidat à vouloir stocker un maximum de données sur un seul et même disque, a cependant tout intérêt à se relever les manches. Seagate projette en effet par exemple aussi de lancer un SSD (solid state drive) relativement ambitieux de 60 To, qui devrait sortir cette année encore.