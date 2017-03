iOS 10.3 d'Apple est disponible: en voici les principales nouveautés

Le principal problème à relever dans la nouvelle mise à jour, c'est que les oreillettes sans fil d'Apple, les AirPods, peuvent être facilement égarées tant elles sont minuscules. Retrouver vos AirPods deviendra désormais une nouvelle fonction de l'appli 'Rechercher mon iPhone'. Vous pourrez en visionner le dernier emplacement connu sur une petite carte. Si votre iPhone se trouve à portée Bluetooth de vos oreillettes, vous pourrez aussi les faire émettre un sifflement pour les dénicher plus facilement.

En outre, quelques raccourcis pratiques ont été ajoutés à Carplay comme un accès plus aisé aux médias, à la communication et aux applis de voyages. Siri pourra désormais être utilisé pour payer vos factures, contrôler le statut de vos paiements et solliciter des déplacements en voiture via des applis telles Uber. Vous pourrez aussi visionner vos films loués sur tous vos appareils.

Sous le capot moteur, plusieurs modifications ont également été effectuées. Apple migre ainsi vers le nouveau Apple File System (AFPS), destiné à remplacer l'ancien système de fichiers HFS+. Concrètement, cela signifie que de l'espace de stockage va probablement se libérer sur votre appareil Apple. Les autres avantages qui en résultent, sont un démarrage plus rapide, une durée de chargement réduite des applis et un meilleur cryptage.