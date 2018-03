Ingrid Gonnissen (Orange) est l'ICT Woman of the Year 2018

She goes ICT en est déjà à sa dixième édition et est pour Data News l'occasion de mettre à l'honneur les femmes qui se distinguent dans le secteur ICT. Gonnissen et Schuurman ont été choisies par les lecteurs de Data News et par un jury professionnel composé d'ex-lauréats et de personnalités IT.

Depuis 2016, Ingrid Gonnissen occupe la fonction de Chief Enterprise Officer chez Orange Belgium. Avant cela, elle fut pendant plus de trente ans active chez Xerox, où elle remplit le rôle de country manager depuis 2011. Elle est connue comme étant une experte dans le domaine des réseaux et possédant une excellente connaissance du marché.

La directrice d'Orange l'a emporté sur les quatre autres nominées: Solange De Bondt - la directrice RH en provenance de l'ICT chez Laco -, Geertrui Mieke De Ketelaere - la directrice Customer Intelligence passionnée d'AI chez SAS -, Yin Oei - la country director Belgium chez Cegeka qui débuta sa carrière au helpdesk -, et Marijke Verhavert - l'Artificial Intelligence program manager chez Informatie Vlaanderen en charge de différents projets de chatbot au sein du gouvernement flamand.

Laurence Schuurman

Laurence Schuurman est la septième Young ICT Lady of the Year. Elle est senior consultant chez Capgemini et l'une des étoiles montantes de l'entreprise. Ces dernières années, elle travailla notamment à Rotterdam et revient tout juste d'un séjour de quasiment deux ans à New York au moment de sa victoire.

Pour l'ICT Woman of the Year, Data News choisit lui-même les candidates. Par contre, les candidates Young ICT Ladies peuvent se nominer d'elles-mêmes. En tout, nous avons reçu 53 candidatures que la rédaction a ramenées à dix nominées. Au terme d'un vote en ligne, il ne demeura plus que cinq finalistes.