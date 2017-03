Ikea goûte à la réalité virtuelle

Conjointement avec Etobicoke (Canada), Västerås (Suède) et le point de services et de collecte situé à Enebyängen (Suède également), Ikea Hasselt est l'un des magasins du groupe à prendre part au projet-pilote 'VR Kitchen'. Avec ce projet, le géant du meuble veut examiner si et comment des applications VR peuvent être utilisées à grande échelle pour aider les clients dans leur processus d'achat d'une cuisine.

Concrètement, Ikea a développé deux applications VR. Le/la client(e) se voit remettre des lunettes VR HTC Vive et dispose d'un contrôleur dans chaque main. Avec la première appli, le but est qu'il/elle explore les possibilités d'une cuisine virtuelle. Il est possible d'ouvrir les tiroirs, d'introduire quelque chose dans le four ou d'ouvrir le frigo au moyen des contrôleurs. Et avec l'appli, l'objectif est aussi de préparer sur base d'instructions des crêpes virtuelles et de les faire cuire dans la cuisine. C'est plus qu'un jeu, selon Ilona Vallons, spécialiste de la cuisine chez Ikea Belgique et responsable du projet. "Nous pensons que grâce à cette application, les clients réfléchiront davantage à l'agencement de leur cuisine, et que cela pourra les aider à prendre les bonnes décisions", déclare-t-elle.

Déambuler dans votre cuisine avant même de l'acheter

Une seconde appli permet de réaliser une cuisine en 3D. L'idée est qu'ensuite, le/la client(e) puisse 'déambuler' dans sa cuisine via la VR. "Il nous faut cependant avouer qu'on en est ici encore à un stade précoce", explique Jeroen Braekers, qui accompagne les démonstrations chez Ikea Hasselt. "Introduire un design, c'est certes possible, mais les possibilités demeurent provisoirement encore limitées. Il manque par exemple de détails, et il n'est plus possible après coup d'adapter les couleurs, mais cela vous donne quand même une idée de l'espace global et de l'agencement. L'appli peut également aider le/la client(e) à décider s'il/si elle a de l'espace disponible pour un ilot de cuisine", ajoute Braekers.

Pour Ikea, c'est aussi une façon de s'adresser à un groupe-cible plus jeune. "Nous observons que surtout les plus jeunes utilisent dès à présent notre planificateur 3D et arrivent dans le magasin déjà avec un concept de base. Nous supposons que les applications VR leur plairont tout spécialement", affirme Ilona Vallons.

Emissive a développé les applis

Les applis ont été mises au point par le studio VR Emissive basé à Paris. Le pilotage s'est fait au départ d'Ikea Suède. Pour les applis, Emissive a utilisé Unreal Engine 4. HTC et HP Inc sont les autres partenaires techniques du projet: HP Inc se charge du matériel informatique, alors que HTC fournit le casque-lunettes VR Vive et les contrôleurs VR.

Si vous voulez vous-même réaliser des crêpes virtuelles, vous pouvez vous rendre à Ikea Hasselt et ce, jusqu'au 20 mai. Il est conseillé de s'inscrire en ligne à une session de test. Au terme de la période de test, l'ensemble du projet sera évalué. Précédemment déjà, Ikea avait déployé un projet-pilote de réalité augmentée (AR) en Allemagne, portant sur le choix des coloris dans le living, alors que le catalogue papier traditionnel s'est lui également enrichi d'une appli AR ad hoc.