Hewlett-Packard assignée en Justice pour discrimination de race et d'âge

C'est là le résultat d'une plainte déposée par deux ex-employés, mais aussi d'un collaborateur toujours au service de l'entreprise. Tous trois sont quadragénaires et d'origine afro-américaine. Il est question ici d'un procès de type 'class-action' intenté au nom de tous les employés actuels, précédents et futurs âgés de plus de quarante ans et/ou d'origine afro-américaine.

Les accusations concrètes portent sur la période où HP Inc et HPE ne faisaient encore qu'une seule et même entreprise. Celle-ci aurait appliqué des méthodes de sélection et d'évaluation avantageant les jeunes employés blancs au détriment des collègues plus âgés et noirs, qui étaient disproportionnellement plus rapidement congédiés. Les dernières années, Hewlett-Packard avait du reste effectué plusieurs vagues de licenciements à des fins d'économies.

Les employés de couleur et plus âgés, qui n'étaient pas licenciés, passaient en outre assez souvent à côté de promotions et ce, même s'ils étaient aussi, voire plus performants que leurs jeunes collègues blancs, peut-on lire dans l'acte d'accusation, qu'a pu consulter The Register.

Ces pratiques ont été rendues possibles du fait que HP engageait énormément de jeunes personnes blanches dans le cadre d'un 'vague' processus de sélection, selon la plainte déposée. Le processus laissait aussi trop de place, selon les plaignants, à la subjectivité et aux préférences personnelles en matière de promotion. Les employés afro-américains faisaient alors beaucoup trop l'objet de critères racistes.

HPE a entre-temps réagi aux articles de The Register et dément les accusations portées contre elle: "HPE applique depuis longtemps une politique offrant des possibilités d'emploi équivalentes, et adopte une culture basée sur l'implication de tous les individus sans discrimination, ainsi que sur la diversité. Les décisions de recrutement chez HPE reposent sur des facteurs légitimes aucunement liés à l'âge, à la race ou à d'autres caractéristiques quelles qu'elles soient." Quant à HP Inc, elle n'a pas encore réagi.