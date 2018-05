Google va permettre à son 'Assistant' de téléphoner à votre place

Lors de sa conférence des développeurs I/O annuelle, Google a présenté une nouvelle fonction en cours de développement pour l'Assistant. Le CEO Sundar Pichaï a procédé à la démonstration de 'Google Duplex', à savoir une application AI sophistiquée permettant à l'Assistant de téléphoner à votre place sur base d'une instruction spécifique.

Nouvelle coiffure

Les personnes présentes à la conférence ont pu voir comment le logiciel d'assistance intelligent recevait l'ordre de fixer un rendez-vous dans un salon de coiffure à une date et à une heure déterminées. Ils ont observé ensuite que l'Assistant réagissait de manière naturelle et prenait contact avec le coiffeur en question.

Si le coiffeur propose ensuite de décaler quelque peu le rendez-vous dans le temps, l'Assistant s'en tient explicitement aux heures que l'utilisateur lui a suggérées. Dès que le rendez-vous est fixé, la communication s'interrompt poliment. Ce qui est étonnant, c'est que l'Assistant adopte une façon humaine de parler avec des interjections comme: "Euh". Lorsque le coiffeur de la démonstration demanda par exemple à l'Assistant de patienter un moment, afin de consulter son agenda de rendez-vous, il entendit en retour un très naturel: "Mmhmmm" .

Jours fériés

Selon Pichaï, Duplex sera capable de comprendre les nuances dans les conversations téléphoniques et pourra dès lors effectuer les bons choix au niveau de ses réactions. "La technologie est encore en plein développement et doit donc être d'abord mise au point. A terme, elle devrait vraiment être opérationnelle dans divers cas. Supposons par exemple que vous soyez très occupé un soir et que votre enfant tombe malade, l'Assistant pourra alors appeler lui-même le médecin."

Un autre avantage de Duplex, c'est que la technologie pourra être utilisée pour actualiser des informations dans 'Maps'. Les jours fériés, tels que l'Ascension, certains magasins appliquent souvent un horaire d'ouverture différent de la normale, qui n'est pas toujours indiqué par le gérant, ce qui fait que Google ne peut alors pas afficher les heures d'ouverture correctes. Grâce aux appels téléphoniques automatiques, l'Assistant pourra donner un coup de fil aux gérants des magasins concernés, afin d'ajuster l'information dans Maps, ce qui leur évitera de devoir répondre aux nombreux appels des clients.

Former l'AI

Sur son blog, Google donne plus de renseignements sur le processus de développement de Duplex. Dans la plupart des cas, l'AI sera par elle-même capable de raisonner correctement dans des communications difficiles, mais dans certains autres cas, elle pourrait néanmoins connaître l'un ou l'autre problème. Le logiciel cernera alors la difficulté en temps réel et fera appel à un superviseur humain, en l'occurrence un collaborateur de Google, afin qu'il termine le travail. Ensuite, l'AI pourra tirer des enseignements de la conversation, ce qui lui permettra de s'améliorer la prochaine fois