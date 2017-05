Google Lens transforme votre appareil photo en un moteur de recherche

Avec Google Lens, vous pourrez par exemple viser une fleur avec votre appareil photo, et Google vous dira ensuite de quelle fleur il s'agit. Et si vous visez un livre, votre smartphone recherchera qui en est l'auteur et vous proposera peut-être d'autres infos encore. Il en ira de même pour les restaurants et d'autres services. La technologie a été annoncée lors de la conférence des développeurs I/O de Google.

Avec Lens, Google entre donc de plein pied dans la réalité augmentée en plaçant une couche d'informations sur le monde 'réel'. "Google comprend ce que vous voyez et vous aide à réagir", a expliqué le CEO Sundar Pichai durant la présentation. "Nous pouvons ainsi vous informer correctement de façon agréable."

La fonction fait penser à Layar, ce pionnier de la réalité augmentée qui n'a jamais vraiment décollé, à cette grande différence près que dans le cas de Google, il y a derrière toute la puissance de l'apprentissage machine et de la technologie de recherche. Lens sera lancée dans Assistant, l'assistant numérique annoncé dans Android Marshmallow et Nougat (et iOS). La fonction devrait être disponible plus tard cette année.