Facebook veut vous faire visionner des vidéos plus longues

Facebook entend donner une meilleure position dans le flux des nouvelles aux vidéos d'une durée supérieure à quelques secondes. Le réseau social veut ainsi motiver les auteurs de contenu à poster des vidéos plus longues, capables de capter et de maintenir l'attention de l'utilisateur.

Facebook entend ainsi contrer sa propre approche initiale, où les auteurs de vidéos recevaient une 'view', dès que leur vidéo était regardée trois secondes durant. En combinaison avec des vidéos se reproduisant automatiquement, il en résultait que nombre d'entre elles semblaient réellement intéressantes les premières secondes, pour se terminer ensuite en eau de boudin.

En les affichant de manière plus évidente, l'entreprise de Mark Zuckerberg veut créer plus d'espace pour la publicité. Plus tôt ce mois-ci déjà, on apprenait que Facebook réfléchissait à introduire de la pub en cours de reproduction, par exemple au bout de 20 secondes et dans les vidéos d'une durée supérieure à une minute et demie.