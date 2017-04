Facebook possède cinq millions d'annonceurs

Il y a un an, l'entreprise ne recensait encore que trois millions d'annonceurs. La hausse est donc impressionnante, mais doit être remise dans son contexte: sur les 65 millions de comptes professionnels, il y en a moins de huit pour cent qui font de la publicité sur une base régulière.

Pour accroître ce nombre, Facebook effectue aussi quelques annonces dans le communiqué posté sur son blog. C'est ainsi qu'elle lance le nouvel outil de marketing 'Mobile Studio'. Ce dernier devrait aider les petites entreprises à concevoir rapidement des publicités efficaces sur les smartphones ou tablettes. Les publicités mobiles représentent en effet 84 pour cent du chiffre d'affaires publicitaire total de Facebook.

Facebook créera aussi des comités-conseils destinés à accompagner les petits annonceurs. Dans un premier temps uniquement aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, mais ensuite aussi dans d'autres pays.

En outre, l'entreprise technologique annonce une mise à jour de son Ads Manager App. Celle-ci devrait permettre aux clients d'observer rapidement si certaines publicités ont de l'impact et de quel ordre, et de prolonger d'un simple clic des campagnes à succès.

Confidentialité

Tout annonceur sur Facebook peut ajuster un certain nombre de paramètres, afin d'atteindre le groupe-cible voulu. Dans ce but, Facebook vous soutire des informations de quatre manières différentes: grâce aux pages que vous appréciez et partagez, à vos renseignements personnels (sexe, adresse et employeur par exemple), aux informations obtenues par Facebook de ses partenaires (les entreprises avec lesquelles vous avez eu des contacts), ainsi que sur base de votre utilisation de sites web et d'applis en dehors de Facebook (via le cookie datr très contesté). Les trois premières préférences publicitaires, vous les avez-vous-même en main et vous pouvez les adapter facilement dans les paramètres.