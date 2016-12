En images: comment se présente une connexion par fibre optique?

La connexion internet en ville débute généralement par le lex (local exchange), à savoir le noeud urbain, d'où part la fibre optique vers les armoires de distribution en rue.

Ces armoires sont bourrées d'équipement réseautique et convertissent le signal de la ligne à fibre optique en une paire cuivrée. C'est cette dernière qui relie depuis des décennies déjà l'armoire en rue et votre connecteur à la maison ou au bureau.

En sous-sol ou en surface

En migrant vers la fibre optique, ces armoires seront partiellement remplacées par un équipement passif, à savoir un boîtier en sous-sol où aboutiront en grand nombre les lignes optiques, avant d'être distribuées dans la rue.

Le fait que cet équipement fonctionne de manière passive, est incroyablement important pour Proximus. Une installation qui ne nécessite pas de courant, peut être positionnée en effet quasiment n'importe où, requiert moins d'entretien et revient évidemment moins cher en alimentation électrique. "Et elle risque moins d'être culbutée", affirme encore un technicien. Bref: moins de tracas à la clé.

Selon le CTO de Proximus, Geert Standaert, un réseau à fibre optique s'avère plus simple et plus économique à gérer. Mais la qualité est aussi meilleure. Standaert: "Avec le cuivre, des facteurs externes exercent nettement plus d'influence, alors que la fibre optique offre un signal beaucoup plus pur." C'est du reste la raison pour laquelle le cuivre dans une infrastructure télécom se présente souvent sous la forme d'une paire de fils torsadés. Cela réduit l'interférence magnétique de l'extérieur et des connexions proches.

Pour la première fois, Proximus va déployer son réseau le long des façades, quelque chose qui avait déjà été fait par Telenet notamment. Cette connexion sera surtout présente dans les villes, où les façades sont toutes proches de la rue. Cela permettra aussi de réaliser des économies car un câble le long de la façade ne nécessite pas de travaux de terrassement. Ici aussi, il s'agira d'équipement passif.

Un câble noir intégrant plusieurs connexions par fibre optique sera donc déployé le long des façades. D'une maison à l'autre, l'on trouvera un petit boîtier noir assurant à chaque fois l'entrée d'une connexion par fibre optique dans l'habitation par le biais d'un câble noir.

Un détail intéressant ici, c'est que câble noir pourra devenir un câble blanc dans la maison, afin d'être esthétiquement plus joli. Il aboutira dans un OTM (Optical Network Terminal), à savoir un modem convertissant le signal de la fibre optique en une connexion ethernet rejoignant votre ordinateur ou routeur.

50 appartements = 50 lignes

Lorsque Proximus, enfin la RTT à l'époque, commença à déployer les lignes cuivrées, les grands blocs d'appartements constituaient plutôt encore une exception. Aujourd'hui, la situation a changé. Voilà pourquoi l'on installera dans les bâtiments à appartement multiples un boîtier de distribution grâce auquel chacun d'eux aura sa propre ligne à fibre optique.

Quelle vitesse peut-on en attendre?

La vitesse maximale de la fibre optique est actuellement 'virtuellement illimitée'. Dans la pratique, Proximus proposera cependant des abonnements caractérisés par différentes vitesses qui, au cours de premières années, seront encore largement inférieures au gigabit. L'opérateur en donne déjà un aperçu sur son site web.

Pour tous ceux qui ont dès aujourd'hui accès à la fibre optique, il existe une offre Tuttimus Fiber avec des vitesses de téléchargement de 220 Mbps et d'envoi de 25 Mbps à partir de 88,95 euros (abonnement GSM inclus). Pour 10 euros par mois, les vitesses passent à 350 Mbps en téléchargement et à 50 Mbps en envoi. Pour les entreprises, il y a l'offre Bizz Internet Fiber à 250 Mbps en téléchargement et 30 Mbps en envoi pour 87 euros. Et pour 8,25 euros de plus, vous bénéficiez de 350 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en envoi.