En 2016, Facebook a de nouveau enregistré 700.000 nouveaux utilisateurs belges

Voilà ce qu'écrit sur son blog Bruno Peeters, la référence belge dans le domaine des statistiques relatives aux médias sociaux.

En 2014, la marche en avant de Facebook sembla pourtant avoir atteint un plafond chez nous: le nombre de comptes belges stagna longtemps à 5,6 millions. A présent, ce nombre est finalement passé à 6,6 millions.

Des statistiques de Peeters, il ressort en outre que LinkedIn, utilisé surtout à des fins professionnelles, a connu une forte hausse cette année dans notre pays. Le site possède actuellement 3 millions d'utilisateurs belges, en progression de 11 pour cent par rapport à décembre de l'année dernière. Ce qui est étonnant, c'est que non seulement des particuliers, mais aussi toujours plus d'entreprises y créent un profil. Pour l'instant, tout juste un peu moins de 40.000 entreprises actives en Belgique disposent d'un compte sur LinkedIn, ce qui représente une croissance de pas moins de 58 pour cent par rapport à 2015.

Chiffres malaisés à obtenir

Les chiffres belges pour les autres médias sociaux populaires, tels Twitter, Instagram, Whatsapp et Snapchat, sont nettement plus malaisés à obtenir, parce qu'il n'existe pas de sources officielles pour cela. Le nombre d'utilisateurs belges de Twitter est estimé à plus ou moins 1 million. Il s'agit là d'utilisateurs actifs qui visitent le site web mensuellement, mais qui ne publient pas nécessairement eux-mêmes des tweets.

Surtout des suiveurs politiques

Des chiffres ont toutefois été collectés sur le nombre de suiveurs de politiciens belges sur Twitter. C'est l'ex-premier ministre Elio Di Rupo qui mène la danse avec un peu plus de 238.000 suiveurs. L'actuel premier ministre Charles Michel suit loin derrière avec 116.000 suiveurs. Guy Verhofstadt occupe la troisième place avec 104.000 suiveurs. Didier Reynders, Vincent Van Quickenborne, Alexander De Croo, Bart De Wever, Daniël Termont, Paul Magnette et Kris Peeters complètent le top 10.