Econocom va proposer l'HoloLens as a Service

Econocom est aujourd'hui déjà le distributeur européen de l'HoloLens, en exclusivité même pour la Belgique et la France notamment. Mais ce casque n'est pas bon marché. Il revient actuellement à 3.299 euros pour la Development Edition et à 5.489 euros pour la Commercial Suite. En proposant l'HoloLens en formule d'abonnement, il sera plus intéressant pour les entreprises de l'expérimenter.

Les prix pour la Belgique ne sont pas encore connus. En France, par contre, les prix (indicatifs) seraient de 290 ou 400 euros par mois pour la Commercial Suite, selon qu'il s'agisse d'un abonnement de 24 ou de 12 mois.

"Jusqu'il y a peu, les lunettes MR (Mixed Reality) n'étaient disponibles que via le Microsoft Store ou via Econocom en achat direct. Ce modèle 'pay-per-use' devrait nous permettre d'accélérer l'adoption de l'HoloLens. Nous avons cette semaine aussi ouvert un 'digital experience centre' dans nos installations de Zaventem, où nous pourrons montrer à nos clients les possibilités de la Mixed Reality", explique Bruno Ronsse, Country Manager d'Econocom Belux, dans un communiqué.

Pour son offre, Econocom collaborera avec treize studios de design européens, intégrateurs et startups en Mixed Reality, qui disposent entre autres d'applications pour des interventions techniques et des expériences clients 'in-store'. Il est ici notamment question d'Immersion, Pearson, HoloForge et Interactive.