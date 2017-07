EBay lance une nouvelle appli de reconnaissance de l'image

EBay vient d'annoncer deux services: 'Image Search' et 'Find It On eBay'. Tous deux utilisent des images au lieu de mots-clés, afin de trouver les produits ad hoc.

'L'envie d'acheter quelque chose peut vous prendre à tout moment, que vous soyez en train de vous promener en rue ou de naviguer sur les médias sociaux', explique Mohan Patt d'eBay. 'Ces nouveaux services permettront à nos utilisateurs d'effectuer des achats sur base de photos qui les inspire.'

Avec Image Search, vous pourrez rechercher des choses, dont vous ne connaissez pas le nom ou la marque. Grâce à l'apprentissage machine, eBay affichera le produit qui ressemble visuellement le plus à la photo que vous aurez présentée. Comme la reconnaissance du modèle s'inscrit dans l'auto-apprentissage, la correspondance produit-photo ne fera que s'améliorer au fur et à mesure que davantage de personnes utiliseront le service. Si le produit n'est pas disponible, les meilleurs alternatives possibles vous seront proposées.

Avec Find It On eBay, vous pourrez via l'URL de n'importe quel site web retrouver les produits qui y figurent. Si vous trouvez par exemple quelque chose d'intéressant sur Pinterest ou sur un blog, vous pourrez directement le rechercher via l'appli eBay. Ce service ne sera disponible que sur Android, tandis qu'Image Search sera supporté également sur iOS.

Selon eBay, la nouvelle appli sera déployée au cours de cet automne.