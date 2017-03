Doccle injecte davantage d'argent dans son développement

Doccle est une plate-forme d'administration numérique et d'interaction entre les entreprises et leurs clients. En l'espace de deux ans, Doccle a accueilli plus de 800.000 utilisateurs et continue de croître avec en moyenne 3.000 à 6.000 nouveaux venus par semaine. Mais pour poursuivre sa progression rapide, il lui fallait du capital supplémentaire. "Voilà qui explique le nouveau plan qui prévoit 1,6 million d'euros d'investissement en plus dans Doccle", déclare le CEO Bram Lerouge.

Cet argent est injecté par Doccle.Up - la S.A. des trois co-fondateurs Acerta, CM et Telenet - et a surtout comme but d'attirer davantage d'utilisateurs. L'objectif est d'offrir dans les plus brefs délais le support de l'administration numérique à 18 pour cent de la population belge. "En tant que jeune entreprise, nous croissons vite, mais nous voulons à présent aussi passer le plus rapidement possible par la phase 'scale-up'. C'est important pour nous, parce que nous désirons par exemple examiner d'autres opportunités encore", explique Lerouge.

L'argent frais sera dépensé d'une part en efforts de marketing supplémentaires et d'autre part dans l'élargissement de la fonctionnalité mobile. "Nous voulons devenir à brève échéance une plate-forme accordant la priorité au mobile", ajoute Lerouge. Actuellement, Doccle compte une trentaine de partenaires, qui proposent des documents sur la plate-forme, complétés par une dizaine de partenaires publics par l'intermédiaire de l'intégration eBox. Il y a en outre également une quinzaine de partenaires qui se trouvent en phase de démarrage, toujours selon le CEO.