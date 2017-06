Deux milliards d'utilisateurs pour Facebook

Le cap du milliard d'utilisateurs avait été atteint en 2012. Aujourd'hui, plus d'un quart des 7 milliards de personnes vivant sur Terre sont donc actives sur Facebook. En mai, Facebook avait annoncé posséder 1,94 milliard d'utilisateurs. Selon Facebook, 800 millions de personnes en moyenne placent quotidiennement un 'j'aime' sur la plate-forme.

Facebook est également propriétaire de l'appli de messagerie Whatsapp et de l'appli de photos Instagram. Selon les chiffres les plus récents, ces applis en sont respectivement à 1,2 milliard et à 700 millions d'utilisateurs. Par comparaison, son concurrent Twitter doit se satisfaire d'un peu moins de 330 millions d'utilisateurs, alors que WeChat très populaire en Chine en est à 938 millions d'utilisateurs.

C'est le directeur Mark Zuckerberg en personne qui a annoncé cette nouvelle sur sa page Facebook. En 2004, il fut l'un des fondateurs de ce qui n'était initialement qu'un site web pour étudiants. Aujourd'hui, l'entreprise gagne des milliards de dollars avec la publicité.

Facebook peut poursuivre sa croissance dans les économies émergentes. Voilà pourquoi elle a précédemment lancé des versions simplifiées de ses applis, qui consomment moins de données et qui fonctionnent bien aussi avec des connexions internet lentes. L'entreprise investit également dans de la technologie en vue de fournir internet dans les pays et les zones plus difficiles d'accès.