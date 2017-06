Deux étudiants conçoivent un nounours intelligent doté de la parole

Réunissez deux stagiaires, un grand ours en peluche, une webcam, Raspberry Pi, un haut-parleur, un micro et un logiciel intelligent, et vous obtenez un nounours capable de communiquer. Voilà ce qu'ont réalisé Aagje Reynders et Joris Palings durant leur période de stage de trois mois chez Craftworkz, une entreprise spécialisée dans le prototypage basée sur des technologies innovantes orientées AI.

Suivre la communication

'Talking Teddy' parle l'anglais et est programmé pour communiquer avec les enfants. C'est la combinaison de l'IoT (Internet of Things) et de l'AI qui a généré pareil résultat.

Craftworkz avait dans ce but mis à disposition son propre logiciel chatbot, mais Aagje et Joris sont allés encore un pas plus loin. Ils ont veillé à ce que les parents puissent suivre la communication via un tableau de bord. Ceux-ci sont ainsi informés de la façon dont leurs enfants se sentent, et ils peuvent intervenir si besoin est.

"Transformer un ours en peluche ordinaire en un 'personnage' doté de la parole et qu'un enfant comprend? Cela pouvait paraître quelque peu futuriste au départ, mais au moyen d'une technologie ad hoc, les pièces du puzzle se sont parfaitement emboîtées pour animer nounours toujours davantage", explique Aagje Reynders.

Un grand potentiel

'Talking Teddy' est un prototype à grand potentiel. Il pourrait ainsi être utilisé dans les hôpitaux ou pour de jeunes autistes. L'avantage, c'est que les enfants sont plus vite tentés de parler avec un ours en peluche qu'avec un adulte. 'Talking Teddy' peut parler, écouter, réagir et analyser les émotions.

Divers acteurs ont déjà montré leur intérêt. C'est ainsi que Craftworkz effectuera une démonstration lors de l'Agfa Healthcare Innovation Day, un événement qui aura lieu demain (21 juin) et qui a comme but d'expliciter les tendances novatrices dans le secteur des soins de santé.

Joris et Aagje ont en tout cas réussi leur projet de stage. Ils terminent leurs études en Informatique et Communication appliquées & Mediadesign et ont été aussitôt engagés chez Craftworkz.