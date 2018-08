Des tweets déplacés ont disparu de Facebook

Des années durant, les utilisateurs pouvaient associer leurs comptes sur Facebook et Twitter. Chaque tweet et retweet étaient alors aussi automatiquement insérés sous forme de statut sur Facebook.

Ces tweets se trouvent à présent encore et toujours sur Twitter, mais ont disparu de Facebook. Il en va de même pour tous les 'j'aime', réactions et discussions sous-jacents. C'est le site technologique TechCrunch qui a découvert ce changement sur les recommandations de quelques lecteurs, qui ne retrouvaient plus leurs anciens tweets sur Facebook.

Selon le site d'actualité Axios, Facebook aurait décidé plus tôt ce mois-ci de ne plus déplacer de tweets. Par après, Twitter a retiré sa fonction de Facebook, parce qu'elle était devenue inutile. Mais la conséquence involontaire de tout cela a été la disparition des anciens tweets de Facebook.