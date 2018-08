Delaware engloutit un spécialiste SAP

Grâce à ce rachat d'Aztalan, la firme Delaware en croissance rapide va renforcer sa gamme ERP pour la SAP Cloud Platform. Mais pour Patrick Andersen, managing director de Delaware Belux, cette reprise s'inscrit aussi dans la stratégie de croissance 'Go to Wallonia'. "Une partie de l'équipe est francophone, tout comme beaucoup de clients d'Aztalan, qui sont installés dans le sud de la Belgique et au Luxembourg. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que nous pourrons désormais encore mieux desservir nos clients wallons", explique Andersen.

Le rachat est immédiatement entériné, et Delaware gardera tout le personnel Aztalan à son service, en ce compris Philippe Heynderickx, l'ex-CEO d'Aztalan. Aztalan est active depuis 5 ans environ et dessert principalement les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement les fournisseurs de services professionnels.