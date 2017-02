Damovo réorganise son comité de direction

Damovo, le fournisseur bruxellois de solutions et de services de communication professionnels, a un nouveau managing director pour le Benelux. Il s'agit de Lionel Reina qui remplace Joop Jansen. En outre, l'entreprise accueille aussi Michel Magonette à son bord. Ce dernier rejoint l'équipe dirigeante en qualité de directeur financier. Ces deux engagements s'inscrivent dans les plans de croissance de Damovo au Benelux. "Nous entendons continuer de renforcer notre position sur le marché en tant que trusted advisor", annonce Lionel Reina dans un communiqué de presse.

Lionel Reina possède plus de 25 années d'expérience au niveau directorial dans les secteurs de l'IT et des télécommunications, notamment chez Accenture et Orange Business Services. Pour sa part, Michel Magonette vient d'Avnet, où il a assumé plusieurs fonctions dirigeantes.