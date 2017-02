Daimler va fournir des voitures autonomes à Uber

Daimler se propose d'être le premier groupe automobile à fournir des voitures autonomes à Uber. Cette dernière a certes déjà testé ce genre de voiture à San Francisco en collaboration avec Volvo. Uber a aussi racheté la jeune entreprise Otto, spécialisée dans le software pour camions autonomes.

"La technologie du véhicule autonome a pour but de rendre les villes plus sûres, plus propres et plus accessibles", déclare Travis Kalanick, le fondateur d'Uber. "Mais nous ne pouvons y arriver seuls. Voilà pourquoi nous ouvrons la plate-forme Uber à des constructeurs automobiles tels Daimler."

Les détails à propos de la date à laquelle les voitures autonomes Uber seront une réalité, manquent encore. Dans l'industrie automobile, on estime qu'il faudra attendre 2020 au plus tôt pour que des véhicules puissent circuler sans la moindre intervention d'un conducteur.