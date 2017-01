Ce routeur de Norton sécurise vos appareils IoT

Norton est une marque qui, dans le grand public, est depuis des années déjà synonyme de produits antivirus. Sa société mère Symantec lance à présent sous l'appellation Norton un routeur wifi en vue de sécuriser complètement les réseaux domestiques et tous les appareils connectés à l'internet des choses. Pensez ici aux thermostats intelligents, appareils domotiques, caméras de surveillance ou téléviseurs connectés.

Il y a pas mal de choses à faire au niveau de la sécurité de l'Internet of Things, surtout après les récentes attaques du botnet Mirai constitué d'appareils IoT mal sécurisés. Contrairement aux routeurs conventionnels existants, le Norton Core a été conçu avant tout pour la sécurité. Chaque paquet de données entrant et sortant est par exemple automatiquement scanné pour y déceler toute trace de malware, virus ou activité de botnet. Le routeur peut si nécessaire placer un appareil en quarantaine.

Le Norton Core offre aussi de solides performances sans fil. C'est ainsi que l'appareil supporte wave 2 wifi et abrite sous son capot-moteur un processeur bi-coeur cadencé 1,7 GHz. Le routeur peut en même temps exploiter les bandes 2,4 et 5 GHz et offrir ainsi des vitesses jusqu'à - en théorie - 2,5 Gbps. Il devrait être disponible au Benelux aussi ultérieurement cette année.