Brussels Airport va utiliser le robot Pepper

Les départs en vacances sont proches désormais à Brussels Airport. Durant le prochain week-end, l'aéroport attend pas moins de 232.000 passagers, dont 131.000 en partance. Ceux-ci seront désormais aidés par un petit robot humanoïde.

BRUce Pepper sera capable de lire les cartes d'embarquement et de donner des informations sur les vols, comme la porte à laquelle le passager doit se rendre. De plus, il fournira des renseignements en temps réel sur les conditions météos de la destination. BRUcePepper pourra aussi indiquer aux voyageurs où se trouvent les toilettes. Il distillera également des conseils et des informations sur les boutiques et les restaurants de l'aéroport. Les passagers pourront jouer à un quizz avec lui ou prendre un selfie. Le personnel habituel continuera évidemment d'aider aussi les passagers, indique l'aéroport.

Le robot Pepper a été mis au point par Softbank Robotics. La mise en oeuvre de BRUce Pepper est le résultat d'une collaboration entre Brussels Airport et IBM au festival de l'innovation Hack Belgium 2017. Précédemment déjà, un robot de ce genre avait été utilisé à l'aéroport d'Ostende. Un robot Pepper se trouve aussi au guichet de réception de cliniques à Liège et à Ostende.