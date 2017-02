Artilium continuera de fournir des services MVNO à Telenet

Artilium prolonge et étend son 'MVNE platform agreement' conclu avec Telenet Group et ce, pour une période de cinq ans. MVNE est l'abréviation de Mobile Virtual Network Enabler et intègre la technologie autorisant des opérateurs virtuels (MVNO) à utiliser le réseau de Telenet/Base. C'est ainsi que Telenet aura notamment accès à une plate-forme de facturation rationalisée.

Artilium, dirigée par Bart Weijermars, était depuis 2004 déjà fournisseur chez Base Company, une entreprise rachetée entre-temps par Telenet. En 2013, leur contrat avait déjà été prolongé pour un montant de 3,3 millions d'euros. L'entreprise est également active en tant qu'opérateur. C'est ainsi qu'elle a racheté entre autres United Telecom, Ello Mobile et SpeakUp Belgium.