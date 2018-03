Apple évoque la fin des téléchargements iTunes

Un courrier d'Apple adressé à des personnes du secteur de la musique révèle que l'entreprise va arrêter les iTunes LP. Il s'agit là de versions numériques d'albums, auxquels l'utilisateur peut ajouter une forme interactive ou d'autres suppléments. A partir de ce mois de mars, il ne sera plus possible d'ajouter de nouveaux LP dans l'iTunes Store. Les exemplaires existants seront encore disponibles jusqu'à la fin de cette année, d'après le courrier que le journal britannique Metro a pu lire.

Les iTunes LP n'ont pas vraiment été un succès dans le secteur de la musique numérique. Mais le fait qu'Apple y renonce à présent, donne à penser que l'entreprise projette peut-être de stopper complètement à terme les téléchargements musicaux payants. Apple affirme ainsi dans son courrier que le streaming représente l'avenir de la musique.

Mark Mulligan, analystes médias chez MIDiA Research, déclare au journal britannique qu'Apple gagne actuellement encore de l'argent avec les téléchargements, ce qui fait qu'un arrêt immédiat n'est probablement pas de mise, mais que tel sera le cas à un moment donné.

Depuis quelques années, Apple mise beaucoup sur la diffusion musicale. Aux Etats-Unis surtout, elle croît plus rapidement que son concurrent Spotify. En même temps, on observe que l'iTunes Store conserve depuis quelques années le même design et qu'iTunes est tout doucement dépassé en tant qu'acteur musical et ce, tant en termes de concept que de convivialité.

Provisoirement, Apple continuera donc de proposer les téléchargements musicaux, mais il convient ici aussi d'établir une comparaison avec les iPod. A l'exception de l'iPod Touch, Apple n'y consacre plus non plus d'attention depuis quelques années déjà. Les appareils existants ne reçoivent plus de nouvelles fonctions ou ne sont pas remplacés par de nouveaux modèles. Tout semble indiquer qu'il en ira progressivement de même pour iTunes.