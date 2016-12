10 technologies stratégiques pour 2017

AI & advanced machine learning

Des technologies comme le deep learning, les réseaux neuronaux et le traitement du langage naturel peuvent devenir un catalyseur pour des systèmes IT évolués et capables de comprendre, d'apprendre, de prédire et de s'adapter de manière partiellement ou totalement autonome.

Applis intelligentes

Songez à une technologie comme l'assistant virtuel personnel de type Siri. Mais ces applis intelligentes font aussi leur apparition dans des solutions IT traditionnelles comme l'ERP ou le logiciel de marketing. D'ici 2018, Gartner prévoit que la plupart des 200 plus grandes entreprises utiliseront des applis intelligentes pour exploiter pleinement les big data et l'analytique.

Objets intelligents

De nouveaux objets qui se répartissent en 3 catégories: robots, drones et véhicules autonomes. Chacune de ces catégories continuera à se développer et à s'intégrer dans l'internet des objets. Avec une évolution d'un modèle autonome vers une structure collaborative.

Réalité virtuelle et augmentée

La RV peut être appliquée aux formations et aux applications à distance. La RA est pour sa part davantage destinée aux applications qui combinent mondes réel et virtuel en proposant une couche supplémentaire de réalité.

Jumeaux numériques

D'ici 3 à 5 ans, des milliards d'objets auront un jumeau numérique , entendez un modèle logiciel dynamique d'un objet ou système physique. Grâce à ce jumeau numérique, il sera possible d'effectuer des simulations grandeur nature en injectant notamment des données fournies par les capteurs d'un objet dans ce modèle logiciel.

Chaîne de blocs

La chaîne de blocs consiste à scinder des transactions en blocs séquentiels selon un modèle décentralisé. L'intérêt que suscite cette technologie s'explique par sa capacité à révolutionner potentiellement de nombreux modèles organisationnels.

Systèmes conversationnels

Qu'il s'agisse de conversations informelles et bidirectionnelles sous forme de textes ou de paroles ('quelle heure est-il ?') jusqu'à des défis plus complexes comme la collecte de preuves orales lors d'une enquête meurtrière. Plus question ici que l'homme s'adapte à la machine, mais que l'ordinateur 'écoute' et s'aligne sur l'individu.

Mesh app & service architecture

Ces nouvelles tendances exigent une nouvelle architecture sous-jacente: multicanal pour supporter tant le recours au cloud que les micro-services et conteneurs, de même que les API et les événements.

Plateformes technologiques numériques

Les briques de base sont essentielles au fonctionnement d'une véritable activité numérique. Toute organisation devra se doter d'un environnement combinant 5 plateformes technologiques : systèmes d'information, expérience client, analytique & décisionnel, IoT et écosystème métier.

Architecture de sécurité adaptive

Last but not least: la sécurité doit évoluer avec les nouvelles tendances et donc s'inscrire dans un modèle adaptif et capable de prendre en compte les changements permanents. Dans le domaine de la sécurité en IoT, le défi est en tout cas de taille.