1 entreprise belge sur 4 fait don de ses anciens ordinateurs

Quelque 23 pour cent des entreprises remettent leurs ordinateurs remplacés à une ONG qui les redistribue alors en Belgique ou dans des pays en voie de développement. Dans 14 pour cent des cas environ, les ordinateurs retournent chez le fabricant ou le vendeur.

Dans quelque quarante pour cent des cas, les appareils sont acheminés vers un sous-traitant. Sur ce pourcentage, 27,5 pour cent des machines environ sont revendues, et les 12,5 pour cent restants sont offerts.

Ces données proviennent de Beltug qui a interrogé quelque 170 entreprises. L'organisation cite ces chiffres pour mettre en évidence des initiatives telles Close The Gap, qui collecte d'anciens ordinateurs, les nettoie et les efface complètement, afin d'en supprimer les données d'entreprise sensibles.

'Des résultats de l'enquête, il apparaît qu'encore trop peu d'entreprises belges font don de leurs anciens ordinateurs. Pourtant, elles pourraient ainsi veiller à réduire toujours davantage la fracture numérique avec les pays en voie de développement et le quart monde', déclare Olivier Vanden Eynde, fondateur et managing director de Close the Gap, dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, Umicore avait annoncé qu'il y avait aussi des progrès à faire au niveau du recyclage des smartphones. La firme de recyclage signale que de nombreux anciens appareils sont encore gardés dans des tiroirs. Seuls deux pour cent d'entre eux sont recyclés au niveau mondial, contre cinq pour cent en Belgique. Et ce, alors que cela permettrait de récupérer certains métaux tels l'or.