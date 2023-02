Samsung a présenté mercredi de nouveaux smartphones dans sa très populaire série S, des téléphones haut de gamme. Les prix sont en augmentation par rapport à la génération précédente de ces appareils lancée l'année dernière. Selon le constructeur sud-coréen, de plus en plus de Belges optent d'ailleurs pour les modèles les plus chers.

A nouveau, trois versions différentes co-existeront: le S23 d'entrée de gamme, le S23+ légèrement plus grand et le S23 Ultra, le plus puissant. Cette fois, le S23 reviendra à 949 euros, contre 849 euros pour le S22 au lancement il y a un an. L'Ultra, le modèle plus cher, coûtait 1.649 euros l'année dernière dans sa version la plus puissante (avec 1TB de mémoire interne), il est maintenant à 1.819 euros.

L'inflation élevée ne se faisait pas ressentir du côté des smartphones jusqu'à récemment. En décembre, l'office statistique belge Statbel avait même indiqué que ces appareils étaient devenus 11,2% moins chers qu'un an auparavant. Le taux d'inflation global s'élevait alors à 10,35%.

Après Apple, c'est donc au tour de Samsung d'augmenter les prix de ses derniers appareils. Les hausses en la matière sont principalement dues aux effets de change, justifie le fabricant sud-coréen. En dollars, les prix sont en effet restés les mêmes par rapport à l'année dernière.

D'après l'entreprise asiatique, de plus en plus de consommateurs sur le marché belge ont opté ces dernières années pour la version la plus chère de la série S, au point que l'approvisionnement n'a pas pu suivre. Pour Samsung, la croissance se trouve donc principalement dans le segment "super-premium". Plus de 40% des acheteurs du S22 ont d'ailleurs opté pour la version Ultra, la plus chère, selon les chiffres de l'entreprise.

Les smartphones de la série S23 ne sont d'ailleurs pas radicalement différents de leurs prédécesseurs, tant en termes de fonctionnalités que d'apparence. Samsung intègre toutefois désormais une puce électronique Snapdragon du fabricant américain Qualcomm dans ses appareils en Europe. Ces dernières années, la version européenne des smartphones S était équipée d'une puce Exynos de Samsung, dont les performances n'étaient pas aussi bonnes.

