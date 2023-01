Pas moins de 95 pour cent des IT-managers européens de grandes entreprises ont eu maille à partir avec une cyber-intrusion l'année dernière. Voilà ce qui ressort du récent What's Next in Cyber Survey de Palo Alto Networks. Dans le cadre de cette enquête, 1.300 dirigeants (CIO, CISO, CTO, CSO et COO), d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions de dollars, ont été interrogés à propos de leurs expériences en matière de sécurité.

Les grandes firmes misent pleinement sur la rénovation de leur infrastructure informatique, mais doivent de ce fait souvent relever des défis organisationnels. Le télétravail en est malheureusement un. La plupart des IT-managers européens (80 pour cent) indiquent que le nombre de cyber-incidents a nettement augmenté à cause du travail hybride et des appareils non-sécurisés.

Dangers pour 2023

Interrogés sur les principaux dangers pour 2023 sur le plan de la cybersécurité, les IT-managers en Europe pensent le plus souvent aux attaques lancées contre la chaîne d'approvisionnement (20 pour cent) et la compromission des courriels professionnels (14 pour cent). Dans le cas du Business E-mail Compromise, le pirate s'empare d'un courriel d'entreprise et se fait passer pour un employé de celle-ci. Le top trois est complété par les attaques DDoS (13 pour cent), où les hackers envoient simultanément tant de demandes que le site web visé n'est plus capable de fonctionner normalement.

Une constatation étonnante dans cette enquête, c'est que les IT-managers européens des grandes entreprises signalent qu'ils travaillent en moyenne avec vingt vendeurs de produits de sécurité différents et avec pas moins de 91 (!) outils de sécurité. Un dirigeant IT sur trois affirme dès lors que la gestion de cette pléthore de partenaires représente un défi pour son organisation.

Réinventer l'infrastructure

Raf Peeters, Country Director Belux chez Palo Alto Networks, ajoute: 'La cyber-transformation n'est possible que si les CIO et les CISO se libèrent de l'actuelle architecture héritée. Ils doivent réinventer cette infrastructure pour l'avenir. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons garder une petite longueur d'avance sur les cybercriminels ingénieux.'

