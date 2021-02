Oracle étoffe son offre de nuages hybrides avec 'Roving Edge Infrastructure', un appareil périphérique mobile permettant de mettre en place n'importe où un petit centre de données.

Le 'Roving Edge Infrastructure' repose sur un Roving Edge Device (RED), un noeud serveur à la fois compact et évolutif fourni dans un boîtier renforcé. L'objectif est de pouvoir proposer ainsi l'infrastructure Oracle littéralement partout dans le monde: des tankers pétroliers jusqu'aux avions ou à des bases reculées au Pôle Nord.

Outre ses 29 zones 'cloud', Oracle dispose depuis quelques années aussi de Cloud@customer, par lequel elle propose sur site chez le client quasiment tous les services de son nuage public. L'extension au matériel périphérique rend ce nuage encore nettement plus flexible et mobile pour des besoins spécifiques.

Oracle Roving Edge Device (RED) © Oracle

'Les clients veulent choisir lorsqu'ils font tourner des charges de travail dans le nuage. Chacun d'eux a des besoins différents sur base de la souveraineté des données, de l'échelle ou du besoin d'un nuage public complet sur site avec tous les services 'cloud' d'Oracle', déclare Clay Magouryk, executive vicepresident for Oracle Cloud Infrastructure. 'Oracle Roving Edge Infrastructure en est le tout dernier exemple en date et est conçu pour proposer des services d'infrastructure fondamentale dans des régions reculées.'

Avec les RED, il est possible de faire tourner les services 'cloud' complètement hors ligne. Le centre de données mobile se compose de 40 OCPU, du Nvidia T4 Tensor Core GPU, de 512 giga-octets de RAM et de 61 téraoctets d'espace de stockage.

Et si cela ne suffit pas, il est possible de regrouper les appareils dans des grappes de 5 à 15 noeuds par cluster, au prix de 160 dollars par noeud et par jour.

