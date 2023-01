Les ventes mondiales de smartphones ont régressé à un rythme record au cours des trois derniers mois de l'année dernière. Les gens semblent devenir plus prudents au niveau des dépenses importantes, telles que l'achat d'un nouveau téléphone mobile. De plus, de violentes protestations dans une importante usine d'iPhone dans la ville chinoise de Zhengzhou ont provoqué du retard dans les livraisons chez Apple.

En tout, les fabricants ont au cours des trois derniers mois de 2022 vendu un peu plus de 300 millions de smartphones. C'est 18 pour cent de moins que durant la même période de l'année précédente, comme l'a déterminé l'analyste de marché IDC. Il s'agit là du plus net recul jamais enregistré.

Creux

En règle générale, les derniers mois de l'année avec la Noël et la Nouvelle Année constituent une importante période pour les ventes de produits électroniques. Mais lors des dernières fêtes de fin d'année, les vendeurs de smartphones ont été forcés de proposer de sérieuses ristournes pour se débarrasser de leurs stocks existants, selon Nabila Popal, en charge des études chez IDC. 'Jamais encore, nous n'avions enregistré une aussi faible quantité de livraisons durant le trimestre des fêtes', explique-t-elle.

Les fabricants de produits électroniques en vue ressentent aussi un creux dans les ventes de smartphones. Le trimestre dernier, la firme sud-coréenne Samsung a ainsi vu son bénéfice chuter au rythme le plus élevé de ces dix dernières années. Il faut ici aussi compter avec le fait que le groupe est un grand fournisseur de puces et d'écrans pour smartphones.

