Microsoft a commencé à déployer une mise à jour de ses applis Office pour l'iPad. La principale nouveauté est que les utilisateurs de Word, PowerPoint et Excel pourront désormais aussi se servir d'une souris ou d'un pavé tactile.

Avec l'introduction du nouveau système d'exploitation iPadOS 14, il y a environ un mois, l'iPad se met sur le plan de la fonctionnalité à ressembler de plus en plus à un ordinateur Apple tournant sur macOS. Le support du clavier était depuis pas mal de temps déjà intégré au système, mais à présent, les éditeurs de logiciels vont encore un pas plus loin en rendant leurs applis compatibles aussi avec la souris ou un éventuel pavé tactile.

Précis et intuitif

Cet ajout est en l'occurrence le bienvenu dans une suite bureautique telle Office, où tout est axé sur la productivité. Microsoft en avait elle aussi bien conscience, puisqu'elle ajoute à présent la fonctionnalité à Word, Excel et PowerPoint pour iPadOS. Les premiers utilisateurs ont entre-temps déjà reçu la nouvelle version, mais le déploiement à l'échelle mondiale pourrait prendre quelques semaines.

La commande est possible avec n'importe quelle souris Bluetooth, mais aussi avec le nouveau Magic Keyboard d'Apple pour l'iPad, qui est équipé d'un pavé tactile. Lorsque l'utilisateur bouge le curseur, ce dernier s'adapte automatiquement à la tâche sous-jacente. Et des manipulations telles la sélection de texte ou d'une série de cellules dans Excel, s'effectue désormais, selon Microsoft, de manière aussi intuitive que dans les versions Office pour Windows et macOS.

L'interface des applis Office, en l'occurrence les écrans de démarrage, a été réaménagée dans la mise à jour. Le 'look & feel' équivaut à présent à celui des applis Microsoft 365 sur les plates-formes informatiques qui avaient fait l'objet d'un rafraîchissement il y a quelque temps déjà.

Avec l'introduction du nouveau système d'exploitation iPadOS 14, il y a environ un mois, l'iPad se met sur le plan de la fonctionnalité à ressembler de plus en plus à un ordinateur Apple tournant sur macOS. Le support du clavier était depuis pas mal de temps déjà intégré au système, mais à présent, les éditeurs de logiciels vont encore un pas plus loin en rendant leurs applis compatibles aussi avec la souris ou un éventuel pavé tactile.Cet ajout est en l'occurrence le bienvenu dans une suite bureautique telle Office, où tout est axé sur la productivité. Microsoft en avait elle aussi bien conscience, puisqu'elle ajoute à présent la fonctionnalité à Word, Excel et PowerPoint pour iPadOS. Les premiers utilisateurs ont entre-temps déjà reçu la nouvelle version, mais le déploiement à l'échelle mondiale pourrait prendre quelques semaines.La commande est possible avec n'importe quelle souris Bluetooth, mais aussi avec le nouveau Magic Keyboard d'Apple pour l'iPad, qui est équipé d'un pavé tactile. Lorsque l'utilisateur bouge le curseur, ce dernier s'adapte automatiquement à la tâche sous-jacente. Et des manipulations telles la sélection de texte ou d'une série de cellules dans Excel, s'effectue désormais, selon Microsoft, de manière aussi intuitive que dans les versions Office pour Windows et macOS.L'interface des applis Office, en l'occurrence les écrans de démarrage, a été réaménagée dans la mise à jour. Le 'look & feel' équivaut à présent à celui des applis Microsoft 365 sur les plates-formes informatiques qui avaient fait l'objet d'un rafraîchissement il y a quelque temps déjà.