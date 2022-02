A partir de l'année prochaine, Port of Antwerp utilisera des drones pour repérer les déchets dans l'eau. C'est une zone de 120 kilomètres carrés qui sera ainsi contrôlée de manière plus efficiente.

Chaque année, cinquante tonnes de déchets flottants sont retirés des docks. Avec ce nouveau projet, le port joue la carte de l'optimalisation grâce à des inspections journalières par des drones. L'application 'Machine Vision' indiquera automatiquement sur base des images des drones où se situent la plupart des débris flottants, qui pourront ensuite être repêchés par des bateaux poubelles.

'Un port plus propre et sûr est une importante priorité pour Port of Antwerp. L'utilisation de drones et de la 5G pour la détection des déchets flottants est un bel exemple de la manière dont l'innovation et la numérisation y contribuent. Nous avons aujourd'hui même pu montrer aux autorités comment des solutions innovantes préparent notre port pour l'avenir', déclare Piet Opstaele, manager innovation enablement chez Port of Antwerp.

Ce projet n'est qu'une des nombreuses solutions faisant appel aux drones que le port d'Anvers compte déployer. C'est ainsi que l'objectif est de faire voler à terme des drones autonomes à connexion 5G dans le port en vue d'effectuer des inspections d'infrastructures, de la surveillance, du monitoring, de la gestion des zones de mouillage ou de la détection de taches d'huile, tout comme cela se fera bientôt avec les débris flottants.

