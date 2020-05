Suite à toutes les restrictions imposées à cause du coronavirus, le jeu est devenu un exutoire pour de nombreuses personnes confinées, mais les joueurs chevronnés ressentent à présent aussi les effets de la propagation du virus. Le championnat du monde du jeu Fortnite si populaire est en effet annulé cette année.

Il n'est techniquement pas possible de faire s'affronter en ligne des joueurs du monde entier pour le titre suprême, selon le développeur du jeu. Le championnat du monde de Fortnite s'était tenu l'année dernière dans le stade de tennis Arthur Ashe de New York, où toutes les places avaient été vendues. Des milliers de personnes dans les tribunes et des millions d'autres en ligne avaient pu assister à la victoire du jeune joueur professionnel américain de 16 ans Kyle 'Bugha' Giersdorf. A cette occasion, il avait empoché trois millions de dollars.

Fortnite est l'un des jeux les plus populaires à ce jour. Il enregistra l'année passée quelque 200 millions de joueurs dans le monde, dont quasiment 80 millions jouent régulièrement. Fortnite est en principe gratuit, mais les joueurs peuvent toutefois acheter toutes sortes de suppléments. Il en existe aussi des versions payantes. La variante la plus connue est Battle Royale: cent joueurs aboutissent sur une île et doivent s'y affronter.

Il n'est techniquement pas possible de faire s'affronter en ligne des joueurs du monde entier pour le titre suprême, selon le développeur du jeu. Le championnat du monde de Fortnite s'était tenu l'année dernière dans le stade de tennis Arthur Ashe de New York, où toutes les places avaient été vendues. Des milliers de personnes dans les tribunes et des millions d'autres en ligne avaient pu assister à la victoire du jeune joueur professionnel américain de 16 ans Kyle 'Bugha' Giersdorf. A cette occasion, il avait empoché trois millions de dollars.Fortnite est l'un des jeux les plus populaires à ce jour. Il enregistra l'année passée quelque 200 millions de joueurs dans le monde, dont quasiment 80 millions jouent régulièrement. Fortnite est en principe gratuit, mais les joueurs peuvent toutefois acheter toutes sortes de suppléments. Il en existe aussi des versions payantes. La variante la plus connue est Battle Royale: cent joueurs aboutissent sur une île et doivent s'y affronter.