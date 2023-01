Tim Sweeney, la PDG d'Epic Games, a dans un tweet laissé entendre que le jeu populaire Fortnite fera cette année son retour sur iOS, le système d'exploitation de l'iPhone. Apple avait banni ce jeu il y a deux ans et demi, parce qu'Epic Games ne respectait pas les règles en vigueur dans l'App Store. Depuis lors, les deux entreprises sont impliquées dans un important procès.

'L'année prochaine sur iOS', peut-on lire sur le tweet de Nouvel An envoyé par Sweeney et accompagné de l'image d'un personnage de Fortnite. Il y a cependant peu de chance que cela se fasse via la voie classique de l'App Store dans la mesure où le litige qui oppose Apple et Epic Games, a entre-temps atteint son paroxysme. Il est probable que le directeur de la firme de jeux fasse donc allusion à l'arrivée d'iOS 17, au début de l'automne prochain.

Porte dérobée

Dans cette prochaine version de son système d'exploitation mobile, Apple devrait en principe ouvrir la voie à des magasins d'applis alternatifs et au 'sideloading' (para-chargement) en dehors de l'App Store officiel. C'est stipulé ainsi dans le Digital Markets Act (DMA), une importante loi approuvée l'année dernière par le Parlement européen, en vue de limiter le pouvoir des grandes firmes technologiques. En théorie, Fortnite pourrait ainsi être en mesure de faire son retour sur iOS et ce, non pas via l'App Store, mais via une porte dérobée.

Le litige en cours opposant Apple et Epic Games porte en principe sur un système de paiement. Epic, qui enregistre annuellement des milliards de rentrées grâce aux achats 'in-game' (inhérents au jeu) dans l'univers Fortnite populaire, avait en 2020 déployé en effet un système monétaire dans ses applis mobiles. Cela lui permettait d'échapper à la fameuse commission réclamée par Apple (sur tous les paiements effectués pour et dans les applis sur iOS, trente pour cent sont prélevés par Apple). Comme ce système enfreignait les règles de l'App Store, le jeu en fut exclu.

