Le fondeur de puces Intel a racheté Rivet Networks, un fabricant américain de matériel wifi. Cette entreprise est notamment connue pour ses produits Killer Networking et a dans le passé déjà collaboré régulièrement avec Intel.

Le matériel wifi de Rivet Networks complète, selon Intel, sa gamme de produits. 'Il fournit vitesse, intelligence et contrôle aux joueurs et aux utilisateurs exigeants. Les produits maximalisent la largeur de bande wifi et sont à même, grâce à la combinaison Ethernet et wifi, d'accorder la priorité à un trafic de données spécifique sur les deux connexions', affirme l'entreprise dans un communiqué de presse.

'Le wifi toujours plus important'

L'équipe de Rivet Networks viendra s'ajouter au Wireless Solutions Group au sein du Client Computer Group d'Intel. Les produits tels la famille Killer seront intégrés sous leur propre appellation dans l'ample portefeuille wifi pour PC du géant technologique.

Lors de l'annonce du rachat, Intel a insisté sur l'importance croissante du wifi dans notre vie: 'Dans une habitation, il y a actuellement en moyenne onze appareils connectés par wifi. Même dans le cas des smartphones, plus de septante pour cent de tout le trafic des données s'effectue par wifi.'

Les entreprises n'ont pas communiqué le montant du rachat de Rivet Networks.

