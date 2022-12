"OK Groomer" est le nom du jeu lancé ce midi par Child Focus sur la plateforme de jeux en ligne, Roblox. Son but est de mettre en garde contre les prédateurs sexuels qui sévissent sur Internet. Il est opérationnel depuis ce midi.

Réalisé en 3D, "OK Groomer" rassemblera les gamers dans un monde virtuel où il s'agira de récolter des pièces de monnaie en remportant notamment des petits défis. Ces derniers initieront les jeunes aux tactiques des personnes mal intentionnés et aux bons réflexes à adopter. "Si nous devions constater que de nouveaux subterfuges sont employés, nous inventerions de nouveaux challenges qui serviraient de mises à jour" complète la Directrice Prévention & Développement de Child Focus, Nel Broothaers.

Un guide est également présent dans "OK Groomer". Il s'appelle Sam et épaule toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Souvent au coin d'un feu, il n'est pas avare de consignes supplémentaires pour débusquer les groomers et leurs stratagèmes. Les groomers sont des individus sur le web qui tentent de construire une relation de confiance avec des mineurs afin d'abuser d'eux par la suite.

"Les parents ne doivent pas hésiter à jouer en ligne avec leurs enfants. Car si ceux-ci rencontrent un problème en solo, ils se sentiront plus à l'aise pour avertir des adultes" note la Directrice Générale (DG) de Child Focus, Heidi De Pauw.

C'est la première fois que Child Focus s'essaie au métaverse. La Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités l'explique par le nombre grandissant de dossiers de grooming qu'elle gère. De 34 cas dénoncés en 2019, elle en a comptabilisé 58 en 2020 pendant la crise du Covid-19 (+71%) et 43 en 2021.

Chaque personne rencontrant par hasard des images d'abus sexuel d'enfants sur internet, peut le signaler (de manière anonyme) sur le point de contact civil de Child Focus: www.imagesdabus.be

