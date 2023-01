Le groupe technologique IBM va supprimer 3.900 postes d'emploi dans le monde. Voilà ce qu'a annoncé la firme hier mercredi.

Il s'agit là d'1,5 pour cent environ de l'ensemble du personnel. Cette réorganisation coûtera à l'entreprise quelque 300 millions de dollars, soit 275 millions d'euros après conversion. D'autres firmes technologiques telles la maison-mère de Google, Alphabet, mais également Meta, la société-mère de Facebook, ainsi qu'Amazon et Twitter ont récemment aussi annoncé des phases de licenciements. Le géant européen des logiciels SAP évoque aujourd'hui même une réorganisation allant de pair avec des pertes d'emplois. Il serait question ici de 2,5 pour cent environ du personnel.

Hier mercredi, IBM a publié ses résultats du quatrième trimestre. Son chiffre d'affaires s'est établi à 16,7 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros), ce qui équivaut à celui de l'année précédente. C'est toutefois un peu mieux qu'attendu. Le gain par action a été de 3,60 dollars, ce qui est également un peu supérieur aux attentes des spécialistes du marché.

Le CEO d'IBM, Arvind Krishna, met tout en oeuvre pour que le groupe IT et de consultance soit davantage en harmonie avec les activités dans le nuage. L'année dernière, les rentrées provenant de ces dernières ont crû de onze pour cent à 22,4 milliards de dollars. On ignore si la filiale belge sera aussi concernée par la réorganisation.

