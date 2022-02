Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé jeudi qu'il allait ouvrir son premier centre de distribution belge à Anvers. Plus de cinquante nouveaux emplois directs y seront créés.

Le centre s'établira dans la zone commerciale "Blue Gate" et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année.

Amazon ne se chargera pas de la livraison, qu'elle confiera toujours à des partenaires indépendants comme bpost. Le montant de l'investissement n'est pas connu et l'entreprise ne souhaite pas non plus spéculer sur l'ouverture d'autres centres du genre ailleurs en Belgique.

Le centre s'établira dans la zone commerciale "Blue Gate" et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année.Amazon ne se chargera pas de la livraison, qu'elle confiera toujours à des partenaires indépendants comme bpost. Le montant de l'investissement n'est pas connu et l'entreprise ne souhaite pas non plus spéculer sur l'ouverture d'autres centres du genre ailleurs en Belgique.